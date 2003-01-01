MULLET MADJACK se dévoile sur Nintendo Switch

Vous reprendriez plein un petit peu d'action shooter sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 ? C'est en tout cas ce que vous proposeront Epopeia Games et le développeur Hammer95 Studios avec la sortie de MULLET MADJACK le 30 avril prochain . Nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

Un shooter d’action à haute intensité, 90 % de plaisir arcade, 10 % de roguelite. Dans ce futur, l’HOMME et INTERNET ont fusionné pour créer un nouvel être. Cet être a besoin de DOPAMINE toutes les 10 SECONDES, sinon il MEURT !

DU PUR PLAISIR ARCADE ! Vous êtes MULLET MAD JACK, et vous devez éliminer des ennemis pour recharger vos 10 SECONDES DE VIE !

Affrontez des niveaux conçus à la main, générés aléatoirement, remplis de nouveaux obstacles excitants à chaque chapitre !

Mémorisez chaque salle et rivalisez pour obtenir les meilleurs temps !

Construisez intelligemment votre personnage à chaque ÉTAGE, dans une NARRATION COMPLÈTE avec de petits éléments de roguelite.

Vainquez les mystérieux cerveaux derrière tout ça et vivez l’intrigue ultime d’un ANIME OLD SCHOOL !

Source : Nintendo