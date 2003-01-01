Nintendo Switch
MULLET MADJACK se dévoile sur Nintendo Switch
Par ggvanrom - Il y a 3 heures
Vous reprendriez plein un petit peu d'action shooter sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 ? C'est en tout cas ce que vous proposeront Epopeia Games et le développeur Hammer95 Studios avec la sortie de MULLET MADJACK le 30 avril prochain. Nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.
Un shooter d’action à haute intensité, 90 % de plaisir arcade, 10 % de roguelite.
- Dans ce futur, l’HOMME et INTERNET ont fusionné pour créer un nouvel être. Cet être a besoin de DOPAMINE toutes les 10 SECONDES, sinon il MEURT !
- DU PUR PLAISIR ARCADE ! Vous êtes MULLET MAD JACK, et vous devez éliminer des ennemis pour recharger vos 10 SECONDES DE VIE !
- Affrontez des niveaux conçus à la main, générés aléatoirement, remplis de nouveaux obstacles excitants à chaque chapitre !
- Mémorisez chaque salle et rivalisez pour obtenir les meilleurs temps !
- Construisez intelligemment votre personnage à chaque ÉTAGE, dans une NARRATION COMPLÈTE avec de petits éléments de roguelite.
- Vainquez les mystérieux cerveaux derrière tout ça et vivez l’intrigue ultime d’un ANIME OLD SCHOOL !
Source : Nintendo