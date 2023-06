Mugen Souls Z sortira prochainement sur Nintendo Switch

Après avoir sorti le premier opus sur Nintendo Switch en avril dernier, Mugen Souls sera bientôt de retour sur nintendo Switch avec la sortie de Mugen Souls Z. Si nous n'avons pas encore de date de sortie officielle, nous savons que le jeu sera disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents en versions physique et dématérialisée.

À propos de Mugen Souls Z

La déesse incontestée Chou-Chou est de retour pour une toute nouvelle aventure où elle tente de conquérir les douze mondes du Zodiaque avec l'aide de nouveaux ennemis et de ceux qui reviennent ! Cette suite bien-aimée de Mugen Souls propose des cartes de combat en liberté, des combats stratégiques au tour par tour, un niveau maximum de 9999 et la possibilité d'infliger des milliards de points de vie de dégâts ! En tant que Chou-Chou, vous pouvez charmer les ennemis pour les transformer en serviteurs shampuru, personnaliser l'apparence et les capacités des membres du groupe, créer de nouveaux péons et bien plus encore !

Alors que Chou-Chou et son équipage naviguent entre les mondes à bord de leur vaisseau spatial, le G-Castle, ils devront coopérer avec la nouvelle déesse ultime Syrma pour mettre fin à un mal ancien qui s'est récemment réveillé. Explorez de vastes mondes remplis de défis, affrontez des vaisseaux ennemis et rencontrez de nombreux personnages mémorables, le tout dans un style animé "moe" que les fans adorent !

Cette version mise à jour de Mugen Souls Z inclut tous les bonus précédents tout en adaptant fidèlement le contenu de l'original japonais, ce qui en fait le meilleur moyen de découvrir ce JRPG classique !

Caractéristiques principales :