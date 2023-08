Mugen Souls Z arrive sur Nintendo Switch mi-septembre

Après la sortie de Mugen Souls premier du nom, Compile Heart, Idea Factory et eastasiasoft viennent de confirmer la sortie de sa suite direct Mugen Souls Z sur Nintendo Switch le 14 septembre prochain . Au menu, de nouveaux personnages, et la déesse Chou-Chou prête à user de tous ses charmes pour enrôler de nouveaux compagnons pour sa conquête des douze mondes du Zodiaque. Et pour ceux n'ayant pas peur de l'import, une édition physique en partenariat avec Play-Asia est également disponible juste-ici.

Chou-Chou, la déesse incontestée, est de retour pour une toute nouvelle aventure dans laquelle elle tente de conquérir les douze mondes du Zodiaque avec l’aide de différents personnages, dont certains que vous connaissez peut-être déjà. Cette suite de Mugen Souls propose des cartes de combat ouvertes, des combats stratégiques au tour par tour, un niveau maximum de 9999 et la possibilité d’infliger des milliards de points de vie de dégâts. Vous incarnez Chou-Chou, une héroïne capable de charmer ses ennemis pour les transformer en serviteurs shampuru. Vous pouvez également personnaliser l’apparence et les compétences des membres du groupe, créer de nouveaux serviteurs et bien plus encore. Alors que Chou-Chou et son équipage naviguent d’un monde à l’autre à bord de leur vaisseau spatial, le G-Castle, ils doivent coopérer avec la nouvelle déesse ultime, Syrma, pour contrer une menace surgie du passé. Explorez de vastes mondes regorgeant de défis, affrontez des vaisseaux ennemis et faites la connaissance de nombreux personnages marquants, le tout dans un jeu à l’esthétique "moe" qu’affectionnent tant les fans du style anime. Cette mise à jour de Mugen Souls Z, qui inclut tous les bonus de la version précédente tout en adaptant fidèlement le contenu de l’original japonais, est un excellent moyen de découvrir ce JRPG culte. Caractéristiques : Explorez douze mondes hauts en couleur et sauvez l’univers d’une menace surgie du passé.

Combattez des monstres sur des cartes ouvertes et transformez-les en serviteurs.

Réalisez des combos spectaculaires avec vos alliés.

Créez des serviteurs uniques en personnalisant les différentes parties de leur corps, leur visage et leur classe.

Profitez de l’esthétique "moe" du style anime et de la présentation HD remastérisée.