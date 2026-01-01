Muchi Muchi Pork! & PinkSweets Boosted débarquent en Occident sur Nintendo Switch le 1er octobre 2026

Les amateurs de shoot’em up exigeants peuvent se réjouir : Clear River Games, en partenariat avec City Connection, annonce l’arrivée en Occident de Muchi Muchi Pork! & PinkSweets Boosted, une compilation réunissant deux classiques cultes signés CAVE. Le bundle sortira le 1er octobre 2026 en téléchargement sur Nintendo Switch et PlayStation 5, avant une sortie physique programmée au 29 octobre 2026 . Muchi Muchi Pork! & PinkSweets Boosted sera proposé :

Muchi Muchi Pork!, le shmup déjanté et explosif

Sorti initialement dans les salles d’arcade japonaises, Muchi Muchi Pork! mise sur une ambiance aussi délirante qu’efficace. L’aventure met en scène Momo, Ikuo et Rafute, transformés en pig-girls par le terrible General Pork Fillet venu de la planète Iberiko.

À bord de leurs « Ketta Machines », les joueurs devront traverser cinq stages intenses où réflexes et précision seront mis à rude épreuve.

Le titre se distingue notamment par :