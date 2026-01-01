Muchi Muchi Pork! & PinkSweets Boosted débarquent en Occident sur Nintendo Switch le 1er octobre 2026
Les amateurs de shoot’em up exigeants peuvent se réjouir : Clear River Games, en partenariat avec City Connection, annonce l’arrivée en Occident de Muchi Muchi Pork! & PinkSweets Boosted, une compilation réunissant deux classiques cultes signés CAVE. Le bundle sortira le 1er octobre 2026 en téléchargement sur Nintendo Switch et PlayStation 5, avant une sortie physique programmée au 29 octobre 2026. Muchi Muchi Pork! & PinkSweets Boosted sera proposé :
- en version numérique dès le 1er octobre 2026 au prix de 34,99€ ;
- en version physique le 29 octobre 2026 au tarif de 49,99€.
Muchi Muchi Pork!, le shmup déjanté et explosif
Sorti initialement dans les salles d’arcade japonaises, Muchi Muchi Pork! mise sur une ambiance aussi délirante qu’efficace. L’aventure met en scène Momo, Ikuo et Rafute, transformés en pig-girls par le terrible General Pork Fillet venu de la planète Iberiko.
À bord de leurs « Ketta Machines », les joueurs devront traverser cinq stages intenses où réflexes et précision seront mis à rude épreuve.
Le titre se distingue notamment par :
- un système de chaînage de médailles basé sur la collecte continue de têtes de cochon ;
- le Lard Attack System, permettant de déclencher une puissante attaque spéciale ;
- des bombes convertissant les tirs ennemis en cochons collectables.
PinkSweets, le défi ultime signé CAVE
Autre monument de l’arcade japonaise, PinkSweets revient dans cette version modernisée. Suite spirituelle de Ibara, ce shoot vertical est réputé pour son niveau de difficulté particulièrement corsé.
Les joueurs pourront choisir parmi quatre vaisseaux distincts, chacun disposant de deux types de tirs alternatifs, à travers sept stages particulièrement impitoyables.
Parmi ses spécificités :
- le Rose Cracker Shield, capable d’absorber certaines attaques ;
- les Rosehips, satellites défensifs repositionnables ;
- une difficulté dynamique qui s’adapte au niveau du joueur.