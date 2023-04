Mr Sun's Hatbox trailer sortie avril Nintendo Switch

Découvert lors de la Gamescom, Mr Sun's Hatbox vient de confirmer sa sortie sur l'eShop de la Nintendo Switch. Attendu pour le 20 avril 2023 , nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Lorsque l'infâme M. Moon et ses fauteurs de troubles volent la livraison de la boîte à chapeaux de ce pauvre M. Sun, c'est à vous, honorable coursier, de le récupérer ! Améliorez votre QG, constituez une équipe de voleurs de chapeaux et lancez-vous dans des missions dangereusement ridicules pour arriver à vos fins. Que vous optiez pour la discrétion ou que vous préfériez la baston, vous devrez revêtir toute une panoplie d'armes et de couvre-chefs dotés d'avantages uniques avant d'espérer pouvoir mettre la main sur le colis volé.

Jouez les missions de la campagne seul ou avec un ami en coopération via le multijoueur local* ou grâce à Steam Remote Play Together. Vous pourrez même vous retrouver face à des lasers, des épées, des canons, des fourches, des canards en caoutchouc, des baguettes rassises, un bâton qui transforme les ennemis en grenouilles et, bien sûr, une variété de chapeaux puissants dans les modes multijoueur Deathmatch et Last One Standing !

Caractéristiques principales :