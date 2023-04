Mr. Sun’s Hatbox est disponible sur Nintendo Switch

Mêlant jeu de plateforme et roguelite, Mr. Sun’s Hatbox s'est offert une sortie sur l'eShop de la Nintendo Switch. Proposé au prix de lancement de 13,49€, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement ci-dessous.

L'infâme Mr. Moon et son gang ont dérobé la boîte à chapeau qui devait être livrée à Mr. Sun par une honnête compagnie postale. La survie d'une modeste boutique d'accessoires de mode est en péril et c'est à vous qu'il revient de constituer une équipe, de planifier une série de casses rocambolesques et de récupérer l'objet du délit.

Partant de zéro avec votre seule escouade de simples livreurs, vous devrez recruter des voleurs de chapeaux repentis pour bâtir une vaste base opérationnelle, et coopérer ou vous affronter pour triompher face à l'adversité. Que vous privilégiiez l'approche discrète ou le nettoyage par le vide, partez en mission avec toute une panoplie de couvre-chefs chic et choc et d'armes variées, avec un seul et unique objectif : restituer le colis volé à son propriétaire légitime.

Travaillez du chapeau

Débuts modestes - Commencez au bas de la chaîne alimentaire et constituez petit à petit une vaste organisation capable de vaincre le machiavélique Mr. Moon et ses sbires.

Morts ou vifs - Faites payer le prix fort aux porte-flingues de Mr. Moon en les éliminant sommairement, ou exfiltrez-les afin de les recruter pour la mission suivante.

Soignez votre look - Découvrez plus de 50 chapeaux différents aux propriétés uniques. Certains sont surpuissants, d'autres absolument inutiles... Il y en a pour tous les goûts !

En solo ou en coop

Un casse, ça se prépare - Accomplissez diverses missions spéciales allant des vagues d'ennemis à l'espionnage, avant de vous lancer dans un périlleux casse royal ! Dans ces derniers, vous pourrez dérober des couronnes qui permettent de débloquer des améliorations pour vos employés et de passer à la phase suivante de l'opération Boîte à Chapeau.

Plus on est de fous, plus on livre - Jouez en solo ou coopérez dans les missions en coop "sur canapé".

Un livreur pour les gouverner tous - Dégainez vos épées, vos mitrailleuses ou vos baguettes rassies et dominez le champ de bataille en JcJ dans les modes duel ou match à mort. Le perdant mange son chapeau !

Au cœur de l'action

Un chapeau pour chaque occasion - Bandeau TNT, boîte en carton, écouteurs antibruit ou chapeau à réaction, il y en a pour tous les goûts et toutes les circonstances.

Partez sur de bonnes bases - Bâtissez un quartier général doté d'une prison pour reformater vos prisonniers, d'un labo pour faire des expériences sur vos employés, et d'un marché noir pour acquérir des objets de contrebande vendus sous le manteau.

Traits de caractère - Chaque personnage rencontré est différent et sera plus ou moins apte (mais surtout inapte) à la mission que vous planifiez. Entre un myope aux mains glissantes et un amoureux des bêtes aux réflexes fulgurants, faites le bon choix !

Style rétro testé et approuvé - Profitez de graphismes en pixel art du plus bel effet créés par Kenny Sun.