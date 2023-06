Mr. Run and Jump s'offre une date de sortie sur Nintendo Switch

Nouveau titre de Atari se présentant comme un jeu aventure / plateforme néo-rétro, Mr. Run and Jump sera officiellement disponible le 25 juillet sur Nintendo Switch et supports concurrents. Afin d'en apprendre davantage sur ce titre, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

Propulsé dans les magnifiques royaumes de la couleur, M. Run and Jump doit se lancer dans une aventure rapide et fluorescente pour vaincre le menaçant Void et sauver son chien disparu, Leap. Considéré comme le rêve des speedrunners, ce titre exige des joueurs qu'ils fassent preuve d'endurance et de dextérité. Pour ceux qui souhaitent une expérience plus décontractée, les options d'assistance dynamique permettent aux joueurs de définir le niveau de difficulté qu'ils souhaitent. Quel que soit le niveau de compétence, Mr. Run and Jump invite les joueurs à s'élancer, à esquiver, à sauter et à courir jusqu'à la victoire.

Caractéristiques principales de Mr. Run and Jump :