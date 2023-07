Mr. Run and Jump - Le jeu de plateforme frénétique d'Atari et de Graphite Lab disponible sur Nintendo Switch

Si vous aimez les expériences néo-rétro, Atari et Graphite Lab viennent viennent de sortir ce jour leur dernier titre sur Nintendo Switch : Mr. Run and Jump. Se présentant comme un pur jeu de plateforme à l'ancienne, nous vous laissons découvrir ci-dessous son trailer de lancement. Et si vous ne l'avez pas encore lu, notre test dédié est également disponible juste-ici.

Détail atypique, si les consoles modernes n'ont le droit qu'à une version dématérialisée du jeu, Atari lancera le 31 juillet les précommandes pour l’édition limitée de la version Atari 2600 de Mr. Run and Jump. Cette version est au format cartouche et disponible sur Atari.com.

Plongé dans les Royaumes de couleur, Mr. Run and Jump embarque les joueurs dans une aventure rapide et resplendissante pour vaincre l’effrayant Néant et sauver son chien disparu, Leap en forçant les joueurs à faire preuve d'intelligence et de dextérité. Mr. Run and Jump offre un système de commandes ultra précises, un gameplay et une conception de niveaux fluides : un vrai rêve pour les amateurs de speedrun. Les joueurs doivent courir, sauter, dasher et rouler pour atteindre des endroits difficiles d’accès. Chaque joueur pourra régler les options d'assistance dynamique permettant de définir le niveau de difficulté qu'il souhaite.

Mr. Run and Jump a été créé en 2021 pour l’Atari 2600 et designé par John Mikula, développeur chez Graphite Lab, un studio indépendant basé à Saint-Louis. Atari s'est associé au développeur pour créer une version moderne de Mr. Run and Jump, mettant en valeur le meilleur du titre pour Atari 2600 tout en l’adaptant pour les consoles modernes et les PC, et y ajoutant un magnifique paysage de couleurs et de sons.

Caractéristiques principales :