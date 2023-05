Mr. Run and Jump s'offre un second souffle sur Nintendo Switch

Nouveauté au catalogue Atari, Mr. Run and Jump se présente comme un action-plateformer où vos réflexes seront mis à rude épreuve. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents dans le courant de l'année 2023 , nous vous laissons découvrir ci-dessous le dernier trailer du jeu.

Mr. Run and Jump a été créé en 2021 sous la forme d'un jeu Atari 2600, par John Mikula, un développeur du studio indépendant Graphite Lab, basé à Saint-Louis. Son jeu de plateforme précis met en valeur l'héritage du matériel 2600, toujours capable d'intéresser les amateurs et les fans plus de 40 ans après sa sortie. Les équipes d'Atari et de Graphite Lab ont été tellement séduites par le titre de la 2600 qu'elles se sont associées pour créer une version moderne de Mr. Run and Jump, mettant en valeur le meilleur du titre de la 2600 pour les consoles et les PC modernes, et y ajoutant un magnifique paysage de couleurs et de sons.

Caractéristiques principales :