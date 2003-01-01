MR. RECORDS - Une nouvelle aventure musicale signée Glee-Cheese se dévoile en vidéo

Après A Musical Story et Headbangers Rhythm Royale, le développeur français Glee-Cheese est de retour avec une nouvelle création musicale dénommée MR. RECORDS. Si nous n'avons pour le moment aucune date de sortie sur les consoles de Nintendo, ce ne sera qu'une question de temps avant que nous ayons une officialisation de sa sortie.

Faites la connaissance de George, un vieux rêveur doté d’un don extraordinaire qui lui permet de transcender la réalité grâce à la musique. Après une vie passée à stagner, il brise enfin la routine et ouvre le magasin dont il a toujours rêvé.

MR. RECORDS est une aventure inspirante où chaque vinyle vous transporte dans un monde de souvenirs et d’émotions, où vous allez sauter, glisser et évoluer à travers des paysages psychédéliques en rythme avec la musique.

Aux côtés de son fidèle chien Buzz, George gère son disquaire. Chaque jour apporte de nouveaux vinyles à débloquer et à vendre, tandis qu’il tente de proposer la musique parfaite aux goûts variés de ses clients hauts en couleur, devenant peu à peu partie intégrante de leurs histoires. Lorsque les volets se ferment et que la boutique ferme pour la nuit, les disques prennent vie. Chaque morceau se transforme alors en un voyage rythmique jouable au cœur de l’imagination de George. Certaines chansons vous feront sourire, d’autres vous toucheront bien plus profondément au moment où l’aiguille se pose sur le vinyle, rappelant qu’il n’est jamais trop tard pour commencer à vivre pleinement.

Fonctionnalités clés

Entrer dans la musique : Chaque disque joué par George devient un niveau rythmique entièrement jouable à travers des mondes oniriques surréalistes inspirés de ses souvenirs, émotions et moments de vie. Courez, sautez, glissez, esquivez et enchaînez les actions en rythme sur plus de 40 niveaux faits à la main.

Gérer son disquaire : Faites tourner une boutique de vinyles en pleine croissance, remplie de clients excentriques, d’histoires cachées et d’énigmes musicales. Apprenez les disques, recommandez les albums parfaits, débloquez de nouveaux stocks et transformez la petite boutique de George en un lieu où la musique change des vies.

Chaque disque raconte une histoire : Rencontrez des personnages hauts en couleur et découvrez les souvenirs de George à travers la musique, des photographies, des notes et des révélations émotionnelles de son passé. Certaines chansons sont joyeuses, d’autres révèlent des regrets, un amour perdu et la vie qu’il n’a jamais vraiment vécue.

Une bande-son dans laquelle vivre : Explorez une large variété de styles musicaux originaux, incluant funk, rock progressif, hip-hop, électro, musiques du monde et pop des années 80. Le jeu propose 45(?) disques originaux composés par les développeurs eux-mêmes.

Se détendre dans le hub de la chambre de George : Entre deux voyages musicaux, reposez-vous dans la chambre personnelle de George au-dessus de la boutique. Consultez les souvenirs, suivez votre progression, répondez aux appels et profitez de moments calmes pour réfléchir à l’histoire et à la musique qui façonnent votre aventure.

Une variété sans fin au-delà du rythme : MR. RECORDS introduit constamment de nouvelles mécaniques de jeu, allant de combats rythmiques et mini-jeux surréalistes à des changements d’environnement, des perturbations visuelles, des séquences de poursuite et des activités secondaires avec Buzz, le fidèle chien de George.

Une aventure rythmique sur la vie elle-même : Plus qu’un jeu musical, MR. RECORDS est une histoire touchante sur les rêves, la mémoire, les regrets et la découverte qu’il n’est jamais trop tard pour enfin commencer à vivre.