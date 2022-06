Mr. Prepper - Préparez votre fuite de la Terre sur Nintendo Switch

Quoi de mieux pour un jeu de survie qu'un méchant gouvernement qui épie ses citoyens, et la menace imminente d'une guerre nucléaire ? Mr. Prepper vous propose ainsi de prendre le contrôle du personnage éponyme, dont l'objectif est de construire un abri souterrain et de trouver un moyen d'échapper à l'agence secrète de votre pays et d'une éventuelle guerre nucléaire. Disponible depuis le 3 juin 2022 au prix de 10,84€ sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

M. Prepper veut être préparé. Vous savez que quelque chose ne va pas. Le risque d'une guerre nucléaire est dans l'air et vous devez vous préparer à ce qui s'en vient. Luttez pour votre liberté et traitez avec le gouvernement autoritaire dans ce jeu d'artisanat de survie

Caractéristiques :

Construire un abri souterrain ;

Fabriquez des machines et des installations qui peuvent vous maintenir en vie : fermes, serres, outils, véhicules, etc.

Échangez avec les voisins, donnez-leur ce dont ils ont besoin, obtenez ce qui vous est utile ;

Explorez des lieux atmosphériques et récupérez des matériaux et des objets que vous pourriez utiliser ;

Faites un plan – quelque chose de radical doit être fait ;

Rencontrez d'autres personnages rebelles, accomplissez des quêtes pour eux et entraidez-vous dans l'opposition au régime ;

Déjouez la police secrète - ils ne veulent pas que vous soyez préparés, ils veulent que vous restiez sous contrôle.

M. Prepper est un gars qui vit dans un pays qui était autrefois le pays de la liberté, mais son nouveau gouvernement a tout changé. Obéissez, restez dans votre voie et aimez le Président - sinon, l'Agence secrète et toute-puissante s'intéressera à vous. M. Prepper a décidé de défier cela et de sortir de cette illusion de la vie. La seule façon pour lui de cacher ses plans et ses actions est de construire un abri souterrain et de construire une machine qui l'aidera à sortir. Mais pour cela, il lui faudra du matériel, du temps et du secret. Aidez-le à réussir et à briser le statu quo.