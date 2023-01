Motorcycle Mechanic Simulator 2021 et Demolish & Build Classic annoncés sur Nintendo Switch

L'éditeur Ultimate Games entame ce début d'année avec non pas une mais deux sorties de prévues pour le mois de janvier : Motorcycle Mechanic Simulator 2021 le 20 janvier 2023 , et Demolish & Build Classic le 21 janvier 2023 , Nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer des deux titres

Les développeurs ont mis à la disposition des joueurs une grande variété de motos, chacune étant composée d'environ 400 pièces différentes. Au fur et à mesure de votre progression, vous gagnez des points d'expérience et des ressources que vous pouvez utiliser pour agrandir votre atelier. Motorcycle Mechanic Simulator 2021 propose également des tests de motos, la recherche de pièces uniques et la personnalisation de votre équipement et de votre garage.

Motorcycle Mechanic Simulator 2021 Dans Motorcycle Mechanic Simulator 2021, développé par Play2Chill S.A., vous incarnez un mécanicien de motos qui part d'un petit garage mais vise à devenir un véritable géant du secteur. Le jeu se distingue par sa forte dose de réalisme et un large éventail d'options liées à la mécanique des motos. Le gameplay s'articule autour de la réalisation de diverses commandes, principalement liées à la réparation, la rénovation et la construction de motos.

Demolish & Build Classic

Dans Demolish & Build Classic, un jeu basé sur Demolish & Build 2017, développé par Noble Muffins, le joueur dirige une entreprise de construction et de destruction. Le côté destruction du jeu vous permet de détruire une variété de structures, des cabanes en bois jusqu'aux énormes immeubles de bureaux. Le côté construction du jeu vous permet de réaliser vos propres projets de construction. Le jeu comporte également un système de démolition unique.

Celui-ci vous donne accès à un éventail de machines (telles qu'une grue, un bulldozer et un rouleau compresseur) et vous permet d'effectuer diverses missions. Au fur et à mesure que vous progressez, vous pouvez acheter des machines plus avancées et introduire d'autres améliorations. Cependant, pour gérer une entreprise dans Demolish & Build Classic, vous devez également gérer vos employés et entretenir votre équipement.