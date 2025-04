MotoGP 25 dévoile son dernier Trailer Beyond the Grid

Milestone et MotoGP présentent aujourd’hui un nouveau trailer de leur jeu de simulation MotoGP 25. Dénommé Beyond the Grid, les joueurs pourront apprécier les dernières nouveautés durant plus de 6 minutes. A noter qu'à ce jour, MotoGP 25 est toujours attendu sur Nintendo Switch pour le 30 avril 2025 , mais cette version sera amputée de plusieurs éléments, à savoir le Cross-play, le mode LiveGP et le partage de contenus. Aucune information pour le moment sur une éventuelle version Nintendo Switch 2 qui permettra d'avoir un équivalent des versions concurrentes.

Le tout nouveau mode de jeu, Race Off, viendra enrichir et diversifier l’expérience en permettant aux joueurs de s’essayer à différents types de motos, une première dans l’histoire de la franchise. À l’image des vrais pilotes, les fans pourront s’entraîner dans trois disciplines uniques, avec des mécaniques et une maniabilité différentes, disponibles aussi bien en mode carrière qu’en événement unique.

Il sera ainsi possible de choisir entre :

Le Motard, des motos rapides idéales pour apprendre à maîtriser vitesse et maniabilité.

Le Flat Track, une moto tout terrain qui mettra les joueurs au défi de garder le contrôle dans des conditions de faible adhérence.

Les Minibikes, de petites motos précises qui exigent une grande précision pour être maîtrisées.

Chaque type de moto permettra d’affûter les compétences des joueurs et offrira des récompenses spéciales à débloquer.

MotoGP™25 introduit deux styles de pilotage distincts pour s’adapter à tous les types de joueurs. D’un côté, l’expérience arcade, idéale pour ceux qui veulent plonger immédiatement dans la course, sans se soucier des réglages. Ce mode offre une prise en main intuitive et accessible, tout en préservant l’ADN authentique du MotoGP™. De l’autre côté, l’expérience pro, pensée pour les passionnés de simulation propose un contrôle poussé de tous les aspects de la course : réglages précis de la moto, gestion des pneus, des aides au pilotage, de l’électronique et de la consommation de carburant. Il s'agit d'une expérience plus perfectionnée pour ceux qui veulent ressentir les sensations de course les plus réalistes.

Autre nouveauté marquante de cet opus : un système de développement de la moto retravaillé, qui donne un vrai pouvoir décisionnel au joueur. La communication avec l’équipe sera cruciale ! En effet, les pilotes virtuels pourront proposer des ajustements aux ingénieurs lors de briefings et de réunions après course. Une fois les modifications appliquées, il sera possible de les tester dans des sessions spécifiques, dans une quête constante de perfection. Une avancée majeure vers toujours plus de réalisme.

Côté immersion, MotoGP™25 propose également une amélioration sonore significative. Les motos rugiront plus fort que jamais, grâce à un travail de sound design sur-mesure réalisé directement sur site pour offrir l’environnement audio le plus immersif de la franchise.

En dehors de la piste, les rivalités entre pilotes seront plus palpables grâce à un nouveau système de gestion des relations sociales. Une interface revisitée permettra de suivre l’évolution de chaque rivalité et d’anticiper les comportements adverses. Le tout sera bien entendu surveillé par les commissaires MotoGP™ de la FIM, via un système de contrôle des courses mis à jour selon la dernière réglementation. Le comportement en piste et les résultats auront un impact direct sur les opportunités du marché des pilotes pendant l’intersaison.

Côté multijoueur, MotoGP™25 permettra des affrontements en ligne comme hors ligne, avec le cross-play complet dès le lancement*, de nouvelles courses classées, le Live GP Championship*, et le mode écran partagé à deux joueurs en local.

Enfin, ce nouvel opus permettra à la communauté de libérer sa créativité grâce à des éditeurs intégrés pour personnaliser casque, autocollants, numéro de course, insigne dorsal, et même les emotes de podium, avec également la possibilité de partager ses créations avec le monde entier.