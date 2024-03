MotoGP 24 entame son virage final sur Nintendo Switch

Milestone et Dorna Sports S.L. sont ravis d'annoncer MotoGP 24, le jeu vidéo MotoGP officiel réunissant tous les pilotes et circuits officiels de la saison 2024 pour les catégories MotoGP™, Moto2™, Moto3™ et MotoE™. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents pour le 2 mai 2024 , nous vous laissons découvrir le trailer ci-dessous.

Le passage désormais historique de Marc Márquez de la Repsol Honda Team à l'équipe satellite de Ducati, Gresini Racing, a ébranlé tout le monde du MotoGP™. Désormais, de tels rebondissements débarqueront également sur vos consoles. En effet, le Marché des Pilotes permettra des possibilités infinies, puisque de vrais pilotes pourront désormais passer dans d'autres équipes. Ainsi, chaque saison débutera avec un effectif différent et les joueurs s'affronteront non seulement pour remporter des courses et des championnats, mais également pour trouver une nouvelle place ou conserver celle qu'ils occupent actuellement.

Le MotoGP™ Stewards supervisera toutes les courses et sessions chronométrée pendant le week-end, imposant des sanctions aux pilotes et à l’IA selon leur conduite sur la piste. Les pénalités varieront selon la faute commise. Allant d'un simple avertissement pour une première infraction à des sanctions plus sévères comme une pénalité de temps, un tour supplémentaire et jusqu'à l'invalidation du temps en qualification. Ainsi, pilotes et IA recevront des pénalités s'ils transgressent les règles.

Haut du formulaireLe Marché des Pilotes et le MotoGP™ Stewards offriront aux joueurs le mode carrière le plus développé dans un jeu MotoGP™ et complèteront le nouveau design introduit dans le chapitre précédent. Par exemple, grâce au MotoGP™ Stewards, les collisions et les conduites à risque auront des conséquences plus importantes sur les rivalités avec les autres pilotes. Les likes et les réponses sur le réseau social fictif eux, alimenteront les rumeurs sur d'éventuels transferts de pilotes.

La volonté de Milestone de rendre le jeu accessible a conduit à l'introduction d'un nouveau système de "difficulté adaptable" qui ajustera dynamiquement la difficulté des adversaires en fonction des performances du joueur. Ainsi, la complexité du jeu sera adaptée aux compétences de chaque joueur afin d'offrir à tous une expérience gratifiante.