MotoGP 23 met les gaz sur Nintendo Switch

Avis aux amateurs de simulation de jeu de courses, MotoGP 23 signé Milestone et Dorna Sports S.L est disponible dès à présent sur Nintendo Switch et sur supports concurrents. Nous vous laissons visionner le trailer de lancement ci-dessous. Comme les versions précédentes, la version physique de MotoGP 23 sur Nintendo Switch ne contient pas de cartouche, seulement un code de téléchargement. Flag-to-Flag et les modes multijoueur en écran partagé et en ligne ne sont pas disponibles sur Nintendo Switch, ainsi que le cross-play.

A propos du jeu :

LE SYSTÈME D'AIDE NEURALE

La fonctionnalité très attendue de MotoGP™23, le système d'aide neuronale, aide les débutants à apprendre les tenants et les aboutissants de la conduite grâce à un système d'assistance IA avancé, basé sur la technologie des réseaux neuronaux. Cette fonctionnalité innovante assiste les pilotes en matière de freinage, d'accélération et de maniabilité, pour une expérience de conduite fluide et plus immersive. Le système est soigneusement calibré pour garantir le plaisir de tous, tandis que les joueurs qui veulent maîtriser le jeu peuvent trouver dans la MotoGP™ Academy les meilleurs outils pour améliorer leur style de conduite et leurs performances.

Des descriptions détaillées guident les joueurs le long de la piste, leur apprenant à piloter chaque section plus rapidement et plus efficacement.

UNE CARRIÈRE ACCESSIBLE

Le mode carrière débute à la fin d'un championnat de Moto3™. Plus faciles à maîtriser par rapport aux motos du MotoGP™, ces motos permettent aux joueurs de se familiariser avec les mécaniques de cette nouvelle édition. En fonction des résultats, ils peuvent rester une saison de plus dans la même catégorie ou passer en Moto2™, voire aller de l'avant pour courir directement en MotoGP™. Cela peut satisfaire à la fois ceux qui veulent découvrir les différentes physiques des motos et se mesurer aux pilotes des trois catégories, mais également les joueurs qui préfèrent peut-être passer directement à la classe supérieure. Avant chaque saison, ils peuvent choisir s'ils veulent courir un calendrier court de 10 manches ou le calendrier officiel, qui comprend les 21* manches du championnat du monde.

TOURNANTS DÉCISIFS

MotoGP™23 introduit les Tournants Décisifs, qui sont des moments clés où il faut prendre des décisions importantes dans le jeu, qui affectent la carrière des joueurs. Au cours de chaque saison, ils rencontrent une variété de scénarios, chacun avec un objectif différent à atteindre. En fonction des résultats obtenus, chaque parcours professionnel prend une tournure différente. Par exemple, des premiers essais lors de la pause estivale, qui se basent sur les performances. Les joueurs peuvent ainsi décider de renouveler avec la même équipe, de rester dans leur classe ou de monter en grade. Les objectifs ne consistent pas seulement à gagner des courses, mais influencent également le développement des motos, ce qui leur permet d'apprécier les nuances proposées par le jeu. Ce nouveau mode carrière offre donc des défis sur le long terme qui ne peuvent être relevés qu'en jouant plusieurs saisons et en explorant tout le contenu du jeu.

LE RÉSEAU SOCIAL, DE MANIÈRE RESPONSABLE

MotoGP™23 propose un mode carrière innovant qui met l'accent, non plus sur le chef d'équipe, mais sur le pilote. Il s'adapte aux performances des joueurs et propose un réseau social fictif qui met l'accent sur la personnalité numérique de leur alter ego. La narration du jeu comprend des commentaires de coureurs adverses qui sont liés à des objectifs de carrière. Le comportement social des joueurs influencera la réponse de l'intelligence artificielle pendant la course.

Par exemple, si les joueurs sont trop agressifs sur la piste, les adversaires peuvent leur demander de se comporter de manière plus appropriée. Les joueurs ont désormais la possibilité de se conformer ou de répondre de manière agressive, avec le risque de créer de vives rivalités. Il en résultera différents niveaux de compétitivité, ce qui affectera le jeu. À long terme, le fait d'entretenir des relations négatives avec les autres cavaliers rendra difficile la formation d'alliances. Au final, le jeu se concentre sur les conséquences des interactions sociales dans le monde de la course.

DÉVELOPPEMENT INTELLIGENT

Le premier pilote de chaque équipe est responsable du développement de la moto. Pour se faire entendre, les joueurs doivent démontrer que le rôle de second pilote ne leur suffit tout simplement pas. Les Tournants Décisifs leur permettent de gravir les échelons et de diriger le développement technique de l'équipe pendant les tests. Cela s'applique également aux équipes gérées par l'IA, dont les motos démarrent avec des paramètres de base et progressent au fur et à mesure du développement technique, ce qui pourrait avoir des conséquences imprévisibles sur le classement de chaque saison. Une fois dans le rôle du premier pilote, les joueurs doivent analyser non seulement leurs propres performances, mais aussi celles de leurs rivaux les plus compétitifs et comprendre comment diriger le développement technique. En lisant le réseau social de MotoGP™23 et les commentaires des autres pilotes, ils doivent comprendre qui surveiller. Les adversaires adaptent ainsi leurs performances à chaque fois, en fonction du véhicule avec lequel ils courent et de la façon dont ils ont terminé la saison précédente. Cela affecte les hiérarchies au sein de leurs équipes, ce qui fait que chaque saison est différente de la précédente.