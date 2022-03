MotoGP 22 présente ses nouveautés dans un nouveau trailer de gameplay

La licence MotoGP continue son bonhomme de chemin avec la sortie de MotoGP 22 l e 21 avril 2022 . En attendant, Milestone nous propose de découvrir un tout nouveau trailer à découvrir ci-dessous. Point important, le mode écran partagé présenté dans la vidéo ne sera pas inclus sur la version Nintendo Switch.

La simulation de moto n’a jamais été aussi réelle !

De nouvelles animations faciales, des personnages 3D et des fosses améliorées ; un système de réglage de la hauteur afin d’ajuster manuellement le mécanisme de verrouillage du RHD et contrôler la compression des suspensions de la moto ; des surfaces de circuits retravaillées ; un système de suspension mis à jour pour profiter de meilleures sensations ; une déformation des pneus plus réaliste… le tout pour offrir l’expérience la plus réaliste possible.