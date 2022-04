MotoGP 22 se lance à pleine vitesse sur Nintendo Switch

La simulation de courses de motos a encore de beaux jours sur Nintendo Switch, après l'arrivée des opus 18, 19, 20 et 21, MotoGP 22 vient de débarquer sur la console. Encore une fois développé par Milestone S.r.l., ce nouvel opus vient encore une fois faire la part belle aux sensations fortes et à la simulation. Disponible sur l'eShop pour 49,99 euros, MotoGP 22 vient aussi de dévoiler sa bande-annonce de lancement pour montrer son contenu gargantuesque et son gameplay.

Il est tout de même à noter que ces images sont probablement tirées de la version PC du titre et pourraient donc ne pas être représentatives des graphismes Nintendo Switch forcément moins fins.

Allumage des moteurs : que l'expérience de jeu MotoGP™ la plus immersive et réaliste commence !

TOUT L'UNIVERS DE MOTOGP™

Explorez le contenu de la saison 2022 dans les classes MotoGP™ et toutes les autres catégories.

Plus de 120 pilotes et de 20 circuits officiels, et toutes les sensations du championnat officiel vous attendent.

Et si vous voulez vous plonger dans le passé, plus de 70 champions cultes vous permettront de revivre le meilleur de l'histoire de MotoGP™.

NINE SEASON 2009

Revivez l'un des championnats les plus palpitants de l'histoire de la MotoGP™ !

17 chapitres, un pour chaque Grand prix de la saison 2009, vous attendent ! Chaussez les bottes de légendes telles que Rossi, Lorenzo, Stoner ou encore Pedrosa au sommet de leurs carrières. Lors de chaque épisode, vous relèverez différents défis pour revivre de l'intérieur les moments les plus marquants du championnat du monde.

Tout le contenu sera agrémenté de 50 minutes de vidéos authentiques au début de chaque chapitre, narrées et réalisées par l'extraordinaire Mark Neale.

LA FABRIQUE À CHAMPIONS

Intégrez la MotoGP™ ACADEMY pour révéler le champion qui sommeille en vous : vous apprendrez toutes les astuces pour prendre l'ascendant sur chaque circuit au travers de petits défis.

Devenez le pilote que vous rêvez d'être grâce aux nouveaux didacticiels qui vous permettront de vous améliorer rapidement lors de petites sessions de jeu.

PROFITEZ DE L'EXPÉRIENCE LA PLUS RÉALISTE ET PERSONNALISEZ VOTRE COURSE

Plongez-vous dans l'expérience MotoGP™ la plus réaliste et la plus immersive jamais créée !

Depuis le visage de vos héros jusqu'au style des stands officiels, chaque détail a été pensé comme jamais auparavant !

Créez votre univers dans le jeu vidéoMotoGP™ et pilotez avec encore plus de style. Grâce aux 5 éditeurs graphiques, vous pourrez personnaliser chaque aspect du jeu, depuis les livrées jusqu'aux tenues des pilotes.

PLANIFIEZ VOTRE SACRE GRÂCE À LA CARRIÈRE DE MANAGER !

Créez votre propre écurie ou rejoignez-en une officielle. Sélectionnez votre staff et développez votre moto en améliorant le moteur, le cadre, l'aérodynamique et l'électronique : contrôlez totalement votre expérience de jeu !

Créez une écurie junior en Moto2™ et Moto3™ : embauchez un manager d'écurie, un directeur technique et un pilote pour viser de nouveaux objectifs.