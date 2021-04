MotoGP 21 - Les courses de 2 roues reprennent du service sur Nintendo Switch

Nouvel épisode de course de cylindrées signé Milestone et Dorna Sports S.L., MotoGP 21 est enfin disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents. Pour accompagner cette sortie, nous vous laissons retrouver le trailer de lancement ci-dessous. A noter que pour la version dédiée aux consoles Nintendo, l'expérience MotoGP 21 sera exclusivement dématérialisée. Bien qu'une sortie boîte soit bien de mise, ces dernières ne contiendront que des codes de téléchargement.

MotoGP™21 est prêt à passer à la vitesse supérieure, en proposant une expérience sans précédent. La saison 2021 du championnat du monde du Grand Prix moto est à l’honneur, enrichie grâce à la puissance de la nouvelle génération de consoles. De nouvelles fonctionnalités sont proposées comme l’ajout des « Long Lap » en tant que pénalité, des séquences de récupération de la moto, ou bien encore la gestion de la température des freins. En plus des améliorations de gameplay qui ont été effectuées pour proposer une expérience encore plus immersive, les joueurs pourront profiter d’une nouvelle édition du mode Carrière de Manager, proposant cette année un parcours consacrée à une équipe débutante. Les nouvelles fonctionnalités de gameplay ont pour objectif de proposer une simulation de course incroyable, auquel les joueurs n’ont encore jamais été confrontés jusqu’à maintenant. Les séquences de récupération de la moto vous feront oublier la réapparition automatique de votre esprit. En effet, lorsque les joueurs tombent de leur véhicule, il leur faut se lever et se remettre en selle aussi vite que possible, comme dans une vraie course. La température des freins signifie que rouler n’est pas qu’une question de vitesse, mais également de stratégie. La gestion de la température des freins est la clé pour garder la situation sous contrôle. Enfin, avec l’ajout des « Long Lap », la moindre erreur ne sera pas pardonnée aussi facilement ! Si le pilote enfreint les règles, il devra rouler sur une portion plus longue du circuit.