MotoGP 20 présente sa première vidéo de gameplay

Officiellement attendu le 23 avril 2020 sur diverses plateformes dont la Nintendo Switch, MotoGP 20 nous offre ce jour une toute nouvelle vidéo mettant en avant les nouveautés du titre en matière de gameplay. Pour de plus amples informations, nous vous laissons ci-dessous le communiqué officiel, ainsi que la vidéo en question.

Milestone dévoile aujourd’hui les premières images de gameplay de MotoGP20, le dernier opus de la très respectée franchise MotoGPTM. Pour cette vidéo, le pilote, le circuit et les conditions météo ont été choisis en collaboration avec la communauté : c’est donc Valentino Rossi qui a été sélectionné pour courir sur le circuit du Mugello sur une piste humide.

Cette nouvelle vidéo dévoile une nouvelle physique et de nouveaux comportements des motos bien plus réalistes, qui rendent le gameplay plus technique. Elle dévoile aussi un aperçu des systèmes de gestion du carburant et de détérioration des pneus, des caractéristiques importantes qui développent l’éventail de paramètres nécessaires à la conquête du championnat de MotoGPTM. Comme dans la vraie vie, l’usure des pneus n’est pas la même au milieu que sur les côtés. MotoGP20 s’appliquera à reproduire toutes ces dynamiques dans les moindres détails ! Dans chaque course, les joueurs pourront choisir la quantité de carburant exacte qu’ils souhaitent embarquer au début de la course, ainsi que le type de pneus qu’ils utilisent, tout en gardant à l’esprit que ces décisions affecteront la physique de leur moto.

Globalement, le niveau de simulation gravit une nouvelle étape dans ce nouveau MotoGP20 : les nouvelles générations MotoGPTM ont des ailerons aérodynamiques complexes qui jouent un rôle essentiel dans l’équilibre de la moto, particulièrement lorsqu’ils sont endommagés. Aussi, les impacts ou collisions avec les autres concurrents pourront avoir des effets permanents sur votre moto, comme dans une vraie course.

Enfin, et parce que c’est dans cet aspect des courses que les champions du MotoGP montrent l’étendue de leur talent, les développeurs ont amélioré le système de freinage afin de le rendre plus exigeant, plus risqué mais qui fera gagner de précieuses secondes lorsqu’il sera maîtrisé.

MotoGP20 sera disponible le 23 avril 2020 sur PlayStation 4, Xbox One, Windows PC/STEAM, Google Stadia et Nintendo Switch.