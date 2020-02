MotoGP 20 annoncé sur Nintendo Switch

Visiblement satisfaits des ventes de MotoGP 19 sur Nintendo Switch, Milestone vient d'annoncer que le prochain épisode, sobrement intitulé MotoGP 20 sera également de la partie dans le courant de l'année. Afin d'en apprendre davantage sur le titre, nous vous laissons ci-dessous le communiqué officiel ainsi qu'un premier trailer.

Pour la première fois de son histoire, le jeu sortira quelques semaines après le lancement officiel du championnat MotoGP. Un gros effort de la part de l'équipe de développement, pour permettre aux joueurs de profiter pleinement des courses de la saison en cours avec leurs légendes. Avec MotoGP 20, les joueurs peuvent participer à la saison 2020, en affrontant des champions du MotoGP, ou ils peuvent prendre la place d'un jeune pilote, en gravissant les échelons de la Red Bull MotoGP Rookies Cup pour atteindre la classe supérieure.

Après le grand succès de l'épisode précédent, très bien accueilli par les critiques et les joueurs grâce à des fonctionnalités à la fois révolutionnaires et très demandées, le jeu vidéo MotoGP va maintenant plus loin avec des nouvelles et des fonctionnalités encore plus passionnantes. Le gameplay traditionnel, rempli d'adrénaline et très apprécié par la communauté, est désormais doté d'une approche plus stratégique et plus réaliste des courses. Une expérience MotoGP à l'état pur, de la boîte à la piste !

La stratégie est la clé

Dans MotoGP 20, les joueurs sont désormais en mesure de prendre le contrôle de leur carrière, en prenant des décisions qui peuvent faire la différence sur la piste. La carrière de manager est enfin de retour avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités qui mettront à l'épreuve les compétences des joueurs en matière de pilotage et de stratégie ! En rejoignant une équipe officielle 2020 ou une nouvelle équipe sponsorisée par de vraies marques du monde du MotoGP, les joueurs auront une écurie complète à gérer, qui les aidera à sélectionner une nouvelle équipe, à analyser les données des courses ou à développer la moto. Tout comme dans le vrai MotoGP, les joueurs devront prendre les meilleures décisions pour trouver une stratégie gagnante afin de maîtriser le Championnat.

Vivez une vraie course de MotoGP

Le plus important dans une course est d'aller le plus vite possible, et chaque détail compte quand il s'agit de gagner quelques précieuses millisecondes. Dans MotoGP 20, les joueurs joueront un rôle clé dans le développement de la moto. Ils pourront améliorer les performances des différentes pièces de la moto, en gagnant et en dépensant des points de développement et en affectant leur personnel de R&D pour atteindre le plus haut niveau. L'aérodynamique, l'électronique, la puissance du moteur, la consommation de carburant, ne sont que quelques exemples des nombreuses pièces techniques que les joueurs peuvent maintenant réussir à améliorer sur leurs motos.

L'équipe de développement a travaillé très dur pour rendre le gameplay beaucoup plus stratégique et réaliste, avec de toutes nouvelles fonctionnalités qui renforcent le réalisme, comme la gestion du carburant, la consommation asymétrique des pneus et, enfin et surtout, pour la première fois dans l'histoire de la franchise, des dommages aérodynamiques qui auront un impact sur l'esthétique et les performances de la moto. Toujours à la recherche d'un réalisme extrême, la physique du jeu a été complètement retravaillée pour rendre le gameplay plus technique et plus habile.

De nombreuses caractéristiques qui ont fait le succès du chapitre précédent de la franchise, reviennent cette année avec de nombreuses améliorations provenant des précieux commentaires que Milestone a reçus de sa communauté passionnée :

Un mode historique réputé. L'un des modes de jeu favoris de la communauté sera de retour dans un tout nouveau format, avec des courses complètes générées au hasard que les joueurs doivent gagner pour débloquer et collecter les coureurs et les motos les plus emblématiques.

L'IA passe à la version 2.0. Ce que beaucoup croyaient utopique est devenu une réalité. L'année dernière, l'A.N.N.A. (acronyme de Artificial Neural Network Agent) a apporté une IA plus rapide, plus naturelle et plus juste. Cette année, les développeurs de Milestone ont encore amélioré ses capacités, pour lui permettre de gérer stratégiquement la consommation de pneus et de carburant, comme le font les vrais coureurs.

Nouveaux éditeurs. En plus des autocollants, des casques, des numéros de course et des patchs pour les bas de dos, dans MotoGP 20 les joueurs pourront également personnaliser les livrées des motos de leur Custom Team, pour courir sur la piste avec un style unique.

La meilleure expérience en ligne. Les serveurs dédiés au mode multijoueur ont continué à permettre une expérience en ligne plus fiable et plus amusante. Nous avons maintenant ajouté des améliorations de la qualité de vie qui permettront d'améliorer encore le gameplay en ligne dans tous les modes : Matchs publics, matchs privés et mode directeur de course.

Après trois éditions réussies, Dorna et Milestone confirment également le championnat MotoGP eSport de cette année, où les joueurs viendront du monde entier, avec pour défi de remporter le titre de champion du monde. La quatrième édition du Championnat MotoGP eSport aura une formule renouvelée