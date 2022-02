Moto Roader MC - Le jeu de course culte revient 30 ans après sur Nintendo Switch

Pour la fin février, prévoyez un petit retour dans le passé des jeux de course des années 90. Porté par Ratalaika Games sur l'eShop de la Nintendo Switch, Moto Roader MC propose aux joueurs de mettre à l'épreuve leurs réflexes, mais aussi leur technique pour venir à bout de leurs concurrents. Attendu pour le 25 février 2022 , nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

L'emblématique Moto Roader MC est sorti pour la première fois en 1992 et son retour permet maintenant aux joueurs de tester leurs réactions, leur habileté et leur bouteille ! Ça a l'air facile - ça ne l'est pas ! Trente ans plus tard, ce titre bien-aimé est maintenant sur la ligne de départ sur consoles.

Jouez en tête à tête contre l'ordinateur ou en local avec un ami dans plusieurs modes de défi de course futuriste. Choisissez parmi un éventail de voitures et de pilotes sympas, ainsi qu'une variété de modes de jeu.