Moss: The Forgotten Relic - Les précommandes sont ouvertes sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

C'est la dernière ligne droite avant la sortie de Moss: The Forgotten Relic. sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Attendu pour le 16 juillet 2026 au prix de 18,99€ sur les deux plateformes, les précommandes numériques sont désormais ouvertes si vous le désirez. Nous vous laissons également quelques images capturées depuis la version Nintendo Switch 2.

Explorez un royaume déchu

Aventurez-vous sur une terre mythique, où une nature tenace et indomptée reprend ses droits en conquérant lentement les vestiges d'un royaume ancestral.

Guidez un héros inattendu

Tissez un lien indéfectible avec Quill, une petite souris intrépide qui compte sur vos conseils, votre protection et votre confiance lors de chaque étape de son voyage.

Embarquez pour un conte intemporel

Percez des secrets cachés, franchissez des lieux énigmatiques et faites face à des forces occultes dans une fable épique et intime inspirée des aventures classiques de fantasy.

Fonctionnalités supplémentaires

Explorez un royaume déchu où la nature reprend lentement ses droits

Guidez une héroïne lilliputienne au cœur de lieux mystérieux et de dangers colossaux

Résolvez des dioramas-énigmes façonnés de main de maître

Découvrez des secrets cachés et des surprises qui sortent des sentiers battus

Faites face à des menaces de l'Arcane avec une option d'accessibilité pour passer les combats

Laissez-vous captiver par le conte émouvant et épique d'une héroïne qui a besoin de vous

Amoureusement ouvragé et conçu avec grand soin par une petite équipe

Applaudi par la critique avec plus de 160 prix et nominations

Bande-son orchestrale du compositeur acclamé Jason Graves

Moss: The Forgotten Relic réunit Moss : Livre I et Moss : Livre II en une seule et même expérience optimisée, disponible pour la toute première fois sur Nintendo Switch™ 2.