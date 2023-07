moshibass vous fait découvrir Bring Me To Life de Evanescence joué à l'Otamatone Kirby

Bien que peu répandu par chez nous, l'otamatone est un instrument de musique qui a son petit succès au Japon ainsi que sur les réseaux sociaux. Il faut dire qu'avec sa modélisation et sa simplicité d'utilisation il ne passe pas inaperçu, et ses différents skins comme celui de Kirby doit déjà vous être familier. Amis mélomanes, le Youtuber moshibass vient de livrer il y a quelques jours une prestation étonnante, en reprenant à l'otamatone le tube de Evanescence : Bring Me To Life. Voir la petite boule rose imaginée par Masahiro Sakurai "interpréter" ce morceau est assez déroutant, et on est d'autant plus bluffé par la prestation du musicien. Nous vous laissons vous faire votre propre avis en vidéo.

