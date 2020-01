Mosaic enfin disponible sur Nintendo Switch

Si au lieu de nous évader par le biais du jeu vidéo on en faisait un qui mettrait en lumière la monotonie de nos vies ? C'est sur cette idée que débute le projet Mosaic développé par Krillbite Studio. Disponible dès maintenant sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons ci-dessous le communiqué officiel du jeu, ainsi qu'un premier trailer, en attendant notre test dédié dans les prochains jours.

MOSAIC est un jeu surréaliste sur la culture d'entreprise. Il explore l'isolement urbain et notre relation tordue avec la technologie moderne. L’expérience est inspirée par la monotonie de nos routines et de nos distractions quotidiennes. Un voyage sombre et lent entrecoupé de moments d'espoir vous attend, si vous arrivez à résister aux corvées imposées par le système. Dans une ville froide et surpeuplée, vous vivrez l'ennui de la vie quotidienne - jusqu'à ce que des événements étranges commencent à se produire.