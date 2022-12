Mortal Shell: Complete Edition - L'Action-RPG impitoyable s'offrira également une version physique début 2023 sur Nintendo Switch

Alors que nous vous annoncions hier la sortie surprise de Mortal Shell Complete Edition sur l'eShop de la Nintendo Switch, les surprises continuent encore ce jour. Playstack London, le développeur Cold Symmetry et Just For Games viennent également d'annoncer un partenariat pour proposer aux joueurs une version physique de l'Action RPG pour le 24 février 2023 . Pour rappel, cette version comprendra le jeu de base, ainsi que tous les DLC parus à ce jour sur les supports concurrents.

À propos de Mortal Shell - Complete Edition : Cet action RPG brutal et récompensé arrive sur Nintendo Switch début 2023 et inclut tous les DLC déjà sortis. Mortal Shell est un Action-RPG impitoyable qui met votre raison et votre force morale à l'épreuve dans un monde dévasté. Tandis que les vestiges de l'humanité dépérissent, des adversaires enragés se décomposent dans les ruines. Ils n'épargnent personne. Pour survivre, il faudra faire preuve de vigilance, de précision et d'intuition. Partez à la recherche de sanctuaires secrets composés de fervents adeptes, puis découvrez votre véritable raison d'être. Caractéristiques principales : Possédez des guerriers égarés

Vous êtes libre de découvrir les restes égarés de guerriers morts. Éveillez ces Mortal Shells et prenez possession de leur corps afin d'élargir considérablement votre maîtrise du combat.

Votre parcours est semé d'adversaires qui vénèrent des dieux énigmatiques. Faites face à des créatures à la fois pitoyables et monstrueuses, puis rassemblez votre courage pour les abattre.

Un système de combat stratégique, méthodique et impardonnable. Engagez le combat uniquement lorsqu'une ouverture se présente.