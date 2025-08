Mortal Kombat: Legacy Kollection aura le droit à sa version physique sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

On continue dans la lancée des compilations de licences phares. Pour terminer l'année en beauté, Atari, le développeur Digital Eclipse et Maximum Entertainment France viennent d'annoncer un partenariat pour proposer Mortal Kombat : Legacy Kollection en version physique sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PS5 pour la fin de l'année 2025 . Cette compilation comprend tous les jeux incontournables des premières années de Mortal Kombat, depuis les classiques emblématiques des salles d'arcade qui ont marqué le début de la série, jusqu'à une sélection triée sur le volet des versions les plus appréciées pour Super NES, Sega Genesis, Game Gear, Sega 32X, Game Boy Advance et bien d'autres encore, le tout avec la possibilité de jouer en ligne !

Plongez dans l'arène et choisissez votre combattant ! Mortal Kombat : Legacy Kollection regroupe tous les jeux essentiels des premières années de Mortal Kombat. Revivez les origines légendaires de la franchise avec les classiques emblématiques des salles d'arcade qui ont tout lancé, ainsi qu'une sélection soignée des versions domestiques les plus appréciées : une véritable célébration de l'héritage révolutionnaire de la franchise. Le format de documentaire interactif de Digital Eclipse explore comment Mortal Kombat a bouleversé la perception des jeux vidéo dans la société. En utilisant des humains numérisés comme sprites jouables dans un jeu de combat d'arts martiaux exagéré, le jeu a captivé les joueurs, choqué les critiques et posé les bases d'une franchise florissante depuis plus de 30 ans. Écoutez les témoignages directs de l'équipe de développement originale composée d'Ed Boon, John Tobias, John Vogel et Dan Forden, accompagnés d'autres interviews exclusives, d'artworks conceptuels rares, de documents marketing d'époque et d'archives vidéo. Mortal Kombat : Legacy Kollection permet également aux joueurs d'explorer l'univers de Mortal Kombat grâce à une chronologie de l'histoire de la série originale et à des fiches complètes sur les personnages, révélant anecdotes, secrets et coulisses de leur création. En plus de l'édition Standard disponible sur PlayStation 5, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 (cartouche 64 GB), Mortal Kombat: Legacy Kollection sera également disponible en édition Deluxe sur ces trois formats, comprenant un Steelbook ainsi que d'autres objets qui seront révélés ultérieurement. Éditions emblématiques multiples : Revivez les origines légendaires de Mortal Kombat avec les classiques iconiques des salles d'arcade, ainsi que les versions domestiques les plus appréciées sur Super NES et Sega Genesis. Approfondissez l'expérience avec des versions rares et cultes sur Game Boy, Game Gear, Sega 32X, Game Boy Advance, et bien plus encore.

Documentaire interactif : Un contenu en coulisses approfondi retrace l’histoire de la franchise, avec des interviews inédites et exclusives des développeurs originaux de Mortal Kombat — Ed Boon, John Tobias, Dan Forden, John Vogel — ainsi que de dizaines d’autres intervenants. Jeu en ligne : Participez à des combats en ligne optimisés grâce au rollback netcode — conçu pour préserver la précision de chaque attaque, même entre des joueurs situés à grande distance.

L’histoire complète : Des historiques détaillés des personnages et des chronologies retracent l’épopée d’Earthrealm, d’Outworld et d’Edenia à travers l’ère des jeux d’arcade.

Plus de secrets : D’une simple pression sur un bouton, déverrouillez tous les personnages secrets, modifiez les paramètres du jeu et accédez aux menus cachés des développeurs pour jouer selon vos propres règles