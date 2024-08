Morkull: Ragast's Rage sortira sur Nintendo Switch fin 2024 en version physique

Selecta Play, le développeur Disaster Games et Maximum Entertainment France viennent d'annoncer un partenariat concernant la sortie de l'action-plateformer 2D Morkull: Ragast's Rage. Si nous n'avons pas encore de date de sortie précise à nous mettre sous la dent, on a déjà confirmation que le titre aura le droit à une version physique qui sortira dans le courant du mois de décembre 2024.

Morkull Ragast's Rage est un jeu d'action en 2D passionnant qui combine plateforme et action avec une touche d'exploration. Prenez le contrôle de Morkull, Dieu de la Mort et des Ténèbres et Seigneur du Ragast, et préparez-vous à découvrir des mécaniques de jeu impressionnantes qui lui permettent de briser le quatrième mur et de communiquer avec le joueur de manière inattendue et palpitante !