Morbid : The Seven Acolytes - Le gore s'invite en vidéo à l'occasion de la gamescom 2020

Toujours attendu dans le courant de l'année 2020 , l'action-RPG lovecraftien Morbid : The Seven Acolytes s'est offert une nouvelle apparition à l'occasion de la gamescom 2020. Nous vous laissons découvrir ces nouvelles images ci-dessous.

Morbid mettra les joueurs à l'épreuve avec une multitude de rencontres sanglantes et de traditions riches et absorbantes. Des ennemis redoutables, des mini-boss et des combats de boss mémorables à grande échelle avec une musique entièrement orchestrée.

Afin de progresser à travers le monde hostile de Mornia, les joueurs devront maîtriser la richesse des options de combat et de personnalisation disponibles à découvrir au fur et à mesure de leur progression dans le jeu. Les joueurs devront améliorer leur personnage et leur équipement grâce à des quêtes, des bonus, des runes, des pillages et des améliorations, afin de vaincre les sept acolytes et libérer le royaume !

Caractéristiques :