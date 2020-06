Morbid : The Seven Acolytes - L'horreur et le gore s'invitent sur Nintendo Switch

Action-RPG se déroulant dans un univers lovecraftien avec une bonne touche de gore, Morbid : The Seven Acolytes atterrira sur Nintendo Switch dans le courant de l'année 2020 . En attendant plus d'informations de la part du développeur Still Running, nous vous laissons ci-dessous un premier trailer ainsi qu'un descriptif.

L'éditeur Merge Games, en collaboration avec le développeur indépendant Still Running, dévoile la plus macabre prise de vue jamais réalisée sur le genre isométrique de type souls-like avec Morbid : The Seven Acolytes. Vous, le joueur, êtes le dernier Striver de Dibrom. Votre devoir, pour lequel vous vous êtes entraîné toute votre vie, est de vaincre les Sept Acolytes et de libérer le royaume du lourd joug de leur terreur ! Présenté pour la première fois au Future Games Show, Morbid : The Seven Acolytes est un RPG d'action gothique brutal qui sera disponible cette année sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC !

Morbid mettra les joueurs à l'épreuve avec une multitude de rencontres sanglantes et de traditions riches et absorbantes. Des ennemis redoutables, des mini-boss et des combats de boss mémorables à grande échelle avec une musique entièrement orchestrée.

Afin de progresser à travers le monde hostile de Mornia, les joueurs devront maîtriser la richesse des options de combat et de personnalisation disponibles à découvrir au fur et à mesure de leur progression dans le jeu. Les joueurs devront améliorer leur personnage et leur équipement grâce à des quêtes, des bonus, des runes, des pillages et des améliorations, afin de vaincre les sept acolytes et libérer le royaume !

