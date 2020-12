Morbid : The Seven Acolytes - Un RPG Gothique brutal disponible sur Nintendo Switch

Quoi de mieux que de commencer un nouveaux mois avec un RPG ? Signé Still Running et édité par Merge Games, Morbid : The Seven Acolytes est enfin disponible sur Nintendo Switch. Disponible au prix de 19,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir ci-dessous un descriptif complet.

Morbid : The Seven Acolytes est un RPG d'action gore, mâtiné d'horror punk et regorgeant d'horreurs cosmiques que ni Lovecraft ni Cronenberg ne renieraient, ce qui en fait le Souls-like isométrique le plus macabre à ce jour! Vous êtes le dernier survivant des Indéfectibles de Dibrom. Votre vie entière est vouée à une seule tâche : vaincre les sept Acolytes, des individus maudits et surpuissants possédés par des divinités malfaisantes nommées Gahars. Dans Morbid, vous affronterez des ennemis impitoyables, des mini-boss et des boss emblématiques aux proportions dantesques, le tout sur une bande-son orchestrale. Pour surmonter tous ces obstacles, vous devrez apprendre à maîtriser l'art du combat tout en améliorant votre personnage et son équipement grâce aux quêtes, avantages, runes, améliorations et butins. Les Gahars ont lié leur esprit dément à la chair des sept Acolytes, car ils ont besoin d'hôtes pour survivre. Vous devez détruire les Acolytes pour priver les Gahars de leurs marionnettes de chair. Si vous réussissez, vous aurez enfin libéré le royaume de leur joug tyrannique. Mais si vous échouez, le règne de ces dieux malfaisants se poursuivra, les Acolytes se reconstitueront et la folie s'emparera de tous. Caractéristiques générales Affrontez des boss dans des combats épiques et intenses en explorant une grande variété d'environnements

Système d'amélioration avec de nombreuses options pour développer votre personnage

Un monde immersif peuplé de PNJ avec lesquels interagir

Il est primordial de bien gérer votre santé, votre endurance et votre santé mentale lors de votre périple

Source : Nintendo