Moonstone Island s'offre une version physique en grande quantité chez Super Rare Games

Sorti en juin 2024 sur l'eShop de la Nintendo Switch, le titre de Studio Supersoft Moonstone Island avait su enchanter les joueurs avec son concept simple alliant collectionnite et exploration d'une centaine d'îles. Pour cette fin d'année 2025, une nouvelle collaboration entre l'éditeur Raw Fury, Studio Supersoft et l'éditeur Super Rare Games va permettre aux joueurs de se procurer ce sympathique jeu en version physique dans le courant du mois de février 2026 .

Les précommandes ouvriront officiellement le 13 novembre sur la boutique en ligne de Super Rare Games, et l'éditeur signe ici une de ses plus grosses éditions avec plus de 10 000 copies physiques à destination de la Nintendo Switch. Deux éditions seront également proposées, une Classique et une Deluxe.