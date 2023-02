Moonstone Island s'offre un trailer dédié aux amoureux à l'occasion de la Saint Valentin

Toujours attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents dans le courant de l'année 2023, Moonstone Island profite de la fête des amoureux pour dévoiler un tout nouveau trailer mettant l'accent sur les relations entre les joueurs. Nous vous laissons découvrir ledit trailer ci-dessous.

Dans Moonstone Island, les joueurs joueront le rôle d'un jeune alchimiste qui commence une nouvelle vie sur une île flottante dans le ciel. Armé de simples outils, de recettes alchimiques et du pouvoir d'apprivoiser les esprits de la nature, les joueurs construiront leur maison et démontreront leur savoir-faire alchimique dans un pays en proie aux forces obscures.

Le jour, ils voleront d'île en île, collecteront diverses ressources, fabriqueront différents decks et combattront des esprits sauvages pour découvrir les mystères de ce monde étrange et brisé. À la tombée de la nuit, ils exploreront leurs relations sociales, en tissant des liens avec les villageois, en participant à des événements et en personnalisant leur maison afin qu'elle devienne un véritable nid douillet.

Le monde généré de manière procédurale de Moonstone Island propose plus de 100 îles à traverser, avec une centaine d'esprits à combattre et à apprivoiser, de nombreux objets à fabriquer et à cultiver, des relations à entretenir et des secrets à découvrir.