Moonstone Island s'offre un nouveau trailer sur Nintendo Switch

Nouvelle création de Studio Supersoft et édité par Raw Fury, initialement dévoilée en 2022, Moonstone Island s'est offert un nouveau trailer à l'occasion du Steam Next Fest. Ce dernier a également confirmé qu'une démo serait officiellement disponible sur Steam à partir du 19 juin. Si la version PC sortira officiellement durant le 3ème trimestre 2023, nous n'avons pas encore de date fixe pour la version Nintendo Switch.

Moonstone Island est un jeu de simulation de vie sur la collecte de créatures dans un monde ouvert avec plus de 100 îles à explorer. Incarnez un jeune alchimiste qui commence une nouvelle vie sur une île flottante dans le ciel. Armé d'outils simples, de recettes alchimiques et de la capacité d'apprivoiser les esprits de la nature, vous construirez une maison et ferez vos preuves en tant que véritable alchimiste sur une terre menacée par des forces obscures.

Caractéristiques principales :