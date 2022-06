Moonstone Island signe avec l'éditeur Raw Fury et dévoile une fenêtre de sortie

Titre mélangeant deckbuilding et simulation de vie, Moonstone Island vient de trouver un éditeur pour sa sortie courant 2023 sur PC et Nintendo Switch. Studio Supersoft vient en effet de signer avec l'éditeur Raw Fury comme le confirme un dernier trailer diffusé dans le Wholesome Direct. Nous vous laissons le découvrir ci-dessous.

Dans Moonstone Island, les joueurs joueront le rôle d'un" jeune alchimiste qui commence une nouvelle vie sur une île qui flotte dans le ciel. Armé de simples outils, de recettes alchimiques et du pouvoir d'apprivoiser les esprits de la nature, les joueurs construiront leur maison et démontreront leur savoir-faire alchimique dans un pays en proie aux forces obscures.



Dans cette aventure en monde ouvert, vous passerez des journées entières à découvrir les mystères du monde en volant entre les îles, en collectant diverses ressources, en construisant différents decks et en combattant les esprits sauvages. Lorsque le soleil se couche, l'ambiance de Moonstone change et les joueurs interagissent avec les habitants, tissent des liens au sein de leur village, participent à des événements et, bien sûr, personnalisent leur maison, afin qu'elle leur ressemble.



Moonstone Island sera lancé en 2023 sur PC et Nintendo Switch, et peut-être ajouté à sa liste de souhaits dès maintenant sur Steam. Suivez Moonstone Island sur Twitter pour de nouvelles mises à jour !