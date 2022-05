Moonrise Fall - Découvrez, observez et photographiez un monde étrange rempli de puzzles

Aussi énigmatique qu'engageant, le monde caché de Moonrise Fall vous attendra dès le 3 juin prochain sur l'eShop. Ce titre, développé par Made From Strings qui est composé uniquement d'une seule personne (Christopher Mathes est développeur et musicien), se définit comme ​​une aventure de puzzle surnaturel et devrait plaire aux amateurs d'ambiances un poil sombre et très énigmatique ainsi qu'aux férus de puzzles et casse-tête en tous genres.

Moonrise Fall vous coûtera 9,99 euros sur l'eShop et devrait titiller votre sens des mystères. Une bande-annonce est disponible ci-dessous.