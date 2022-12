Moonrider - Le nouveau jeu d'action néorétro de JoyMasher annoncé pour le 12 janvier 2023 sur Nintendo Switch

Déjà connu pour leur jeu Blazing Chrome, le studio JoyMasher revient en 2023 en partenariat avec The Arcade Crew pour proposer leur nouveau jeu d'action néorétro tranchant : Moonrider. Attendu pour le 12 janvier 2023 , nous vous laissons découvrir ci-dessous la bande-annonce du jeu mettant en avant notre héros Moonrider, un ninja cyborg aux capacités destructrices optimales.

Vengeful Guardian: Moonrider reprend à son compte et modernise les meilleures inspirations des grands classiques du jeu d’action pour offrir un système de combat vif, réactif et particulièrement stimulant. De puissantes puces de modification disséminées au fil de l’aventure permettent au ninja cyborg de personnaliser son style de jeu, avec des améliorations et capacités de plus en plus dévastatrices. Ces pouvoirs l'aideront à assouvir sa soif de vengeance contre une adversité nombreuse et redoutable, responsable de l’oppression qui étouffe ce qui reste de l’humanité. Le pixel art virtuose et la bande son énergique rendent un hommage appuyé et assumé à l’ère 16 bits : avec ses 8 environnements labyrinthiques, Vengeful Guardian: Moonrider est un immense défouloir ludique, visuel et sonore.