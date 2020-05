Moonlighter : Between Dimensions disponible fin mai sur Nintendo Switch

Si vous avez déjà rangé votre exemplaire de Moonlighter dans votre placard ou au fond de votre catalogue Nintendo Switch, vous serez ravis d'apprendre que 11 bit studios et Digital Sun viennent d'annoncer l'arrivée d'une toute nouvelle extension. Dénommée Between Dimensions, cette extension sera proposée au tarif de 6,99€ et vous proposera de découvrir un monde plein de richesses derrière un étrange portail. Si les habitants de Rynoka sont plutôt anxieux face à ce portail singulier, Will de son côté à de suite flairé l'appel du gain.

En attendant les premières images de l'extension Between Dimensions, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer de son annonce, ainsi que le contenu qui sera accessible lors de sa sortie le 29 mai 2020 .