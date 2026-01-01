Moonlight Peaks se dévoile sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Marvelous Europe vient de confirmer ce jour la sortie d'un simulateur de vie au style gothique dénommé Moonlight Peaks. Attendu pour le 7 juillet 2026 sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et supports concurrents, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Parfois, on se regarde dans le miroir et l’on sait qu’il est temps de changer — même si l’on ne peut pas voir son propre reflet. La vie de vampire est déjà assez difficile, mais elle l’est encore plus quand votre père est le comte Dracula et qu’il attend de vous que vous perpétuiez son sombre héritage. Mais vous avez un autre rêve : une vie faite de compassion, de créativité, et peut-être même d’un peu d’agriculture. Alors, vous bouclez votre cercueil et partez pour l’ancienne propriété familiale abandonnée dans la ville surnaturelle de Moonlight Peaks. C’est l’endroit idéal pour sortir de l’ombre de votre père, cultiver un jardin magique et prouver que les morts-vivants peuvent eux aussi mener une vie saine et épanouie.

Découvrez la vie de vampire dans une ville magique peuplée de loups-garous, de sorcières, de sirènes et bien plus encore dans Moonlight Peaks ! Dans ce life-sim surnaturel et chaleureux, vous cherchez à prouver à votre père sceptique qu’une vie de compassion est possible — même pour les morts-vivants. Liez-vous d’amitié avec les autres créatures nocturnes locales et trouvez peut-être l’amour éternel dans cette scène romantique mystique. Installez-vous dans le cottage hanté de votre famille et personnalisez-le selon votre propre sens du style gothique. Embrassez l’immortalité et débloquez d’antiques pouvoirs, maîtrisez l’art des potions et enrichissez votre grimoire de sorts, le tout pour obtenir des récoltes plus abondantes. Percez les mystères des sept familles qui habitent Moonlight Peaks et apportez un peu de lumière à cette bourgade inquiétante. N’oubliez simplement pas de regagner votre cercueil avant le lever du soleil !

Caractéristiques principales

Vivez ! Un voyage doux et délicieusement effrayant – Créez le vampire parfait en le personnalisant à votre image et tissez des liens avec les habitants de Moonlight Peaks afin d’en apprendre davantage sur l’histoire de la ville. Découvrez les secrets des sept familles qui y résident — et trouvez peut-être l’amour « jusqu’à la tombe » parmi les deux douzaines de personnages romançables.

Cultivez ! Une ferme pleine de cultures et d’animaux magiques – Concevez une propriété gothique chaleureuse entièrement personnalisée et transformez une ferme oubliée en sanctuaire idéal. Obtenez de nouveaux outils et développez votre domaine pour cultiver davantage de plantes enchantées et élever du bétail magique.

Admirez ! Des pouvoirs mythiques à votre portée – Assumez votre lignée surnaturelle ! Changez de forme pour explorer tout ce que la ville a à offrir et étudiez la sorcellerie pour apprendre des sorts utiles à la ferme ou lors de la collecte de ressources.

Prenez garde ! De délicieuses distractions ténébreuses – Au-delà de la ferme, profitez de la pêche, de la cueillette et de la fabrication de potions, ainsi que d’activités comme la broderie, l’art floral et bien d’autres encore. Les joueurs peuvent même collectionner des cartes du jeu préféré des habitants, Nokturna, afin d’affronter les autres résidents.