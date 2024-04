Moonglow Bay prend le large sur Nintendo Switch

Si vous êtes en quête d'un RPG sur le thème de la pêche, Moonglow Bay s'est offert une sortie sur l'eShop de la Nintendo Switch ce 11 avril 2024. En attendant notre test dédié qui sera disponible très prochainement dans nos colonnes, nous vous laissons visionner le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Avec les côtes est pittoresques du Canada des années 80 pour toile de fond, Moonglow Bay vous invite à vivre une histoire chargée d'émotions dans ce RPG de pêche tranquille.

Incarnez un novice de la pêche, soumis à la dernière volonté de sa chère et tendre, qui navigue dans les méandres d'une ville au bord de la ruine.

Que vous braviez les eaux en solo ou en coop local avec un ami, préparez de bons plats grâce à votre pêche du jour et vendez vos petites recettes pour améliorer boutique, équipement et bateau de pêche.

Alliant un graphisme voxel ludique et une bande-son somptueuse de Lena Raine, votre aventure au sein d'une ville entière à explorer, où s'entremêlent une foule de destins, promet de belles rencontres épiques, notamment avec les monstres mystiques de Moonglow.

Uniquement armé de votre journal et de votre fidèle canne à pêche, immergez-vous jusqu'aux confins de l'océan, des glaciers gelés aux geysers fumants. Maîtrisez le lancer de filets, la pose de pièges et la pêche sur glace tout en répertoriant les 151 espèces aquatiques de la faune locale, et découvrez les secrets de Moonglow Bay.