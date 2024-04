Moon Samurai lance sa campagne Kickstarter

Si vous êtes à la recherche de jeux d'art martiaux se déroulant dans un univers de science-fiction et inspiré des années 80-90, première chose, vous avez des goûts bien ciblés, et deuxième chose, Moon Samurai devrait potentiellement vous intéresser. Porté par Rogue Games, le titre a pour objectif de sortie sur Nintendo Switch et supports concurrents d'ici la fin de l'année 2025, mais pour cela, le studio a besoin de votre aide et a décidé de passer par le financement participatif via Kickstarter. Avec un premier objectif fixé à 75000$, reste à savoir si le projet vous tente.

Moon Samurai est une aventure d'action intense et captivante qui plonge les joueurs dans les hautes sphères d'un jeune guerrier en mission pour vaincre un gouvernement corrompu dans la dangereuse cité-état lunaire de RAM City. Tous les personnages, animations et environnements sont dessinés à la main dans un style pixel-art par nos talentueux artistes. Le respect et l'amour des films d'action classiques des années 80 et 90 alimentent le système de combat d'arts martiaux profond et fluide. Nostalgie et innovation se rejoignent dans Moon Samurai, une magnifique célébration des beat-em-ups, des brawlers et des plates-formes d'action classiques auxquels nous avons joué dans notre enfance et que nous voulons voir évoluer pour les joueurs d'aujourd'hui.

Source : Kickstarter