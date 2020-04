Monster Viator annoncé sur Nintendo Switch

Avis aux amateurs de RPG, le dernier projet en date de Kemco et Hit-Point baptisé Monster Viator se prépare à s'offrir une sortie sur Nintendo Switch. Disponible à compter sur 9 avril sur l'eShop de la console, le titre est proposé jusqu'au 10 avril au prix de 13,49€, avant de repasser à 14,99€. Pour en apprendre davantage sur Monster Viator, nous vous laissons ci-dessous sa fiche descriptive, ainsi qu'un premier trailer.

Incapable de se rappeler qui il est, Culter est mystérieusement capable de communiquer avec des monstres. Il rencontre rapidement Aira, une bergère qui contrôle les monstres avec une harpe et entreprend de partir à la recherche de ses souvenirs. Une aventure de conte de fée avec un héros légendaire avec mille monstres, une fontaine de la vérité et une sorcière !

Chevauchez un dragon et élancez-vous dans les cieux ou descendez la rivière sur un bateau ! Le pixel art fascinant insuffle la vie à votre aventure. Voyagez avec plus de 20 monstres, chacun avec ses propres capacités et personnalités. Accrochez-vous et prenez votre temps pour explorer non seulement les donjons difficiles, mais aussi ce que ce fantastique jeu de rôle a à offrir !