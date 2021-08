Monster Train First Class - Montez dans le train direction les enfers sur Nintendo Switch

Quand les cartes rencontrent l'univers du roguelike, cela donne la création du dernier jeu de Shiny Shoe : Monster Train First Class. Déjà paru sur Steam l'année dernière, ce petit ovni vidéoludique vient tout juste de confirmer son arrivée cet été sur Nintendo Switch, dans une version améliorée bénéficiant d'office du DLC The Last Divinity, et de cartes bonus entre-autres.

Pour en apprendre davantage sur Monster Train First Class, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Dans un train direction les enfers, affrontez des hordes de créatures venues du paradis pour éteindre la dernière flamme qui anime votre bûcher, au quatrième étage de votre embarcation infernale. Défendez votre cargaison précieuse sur trois niveaux simultanément en plaçant intelligemment vos créatures en fonction de celles de l’adversaire, améliorez vos unités et recrutez-en de nouvelles entre chaque combat pour résister à une opposition toujours plus forte. Avec des centaines de cartes à débloquer, six clans, douze héros au gameplay radicalement différent et une infinité de solutions pour vous sortir des nombreux défis proposés, Monster Train est une quête perpétuelle de la perfection stratégique dont aucune partie ne ressemble à la précédente ! Monster Train First Class en bref : Un jeu de cartes à la sauce roguelike : mettez votre sens tactique à l’épreuve avec cette vision novatrice du deck-building qui multiplie les casse-têtes et les choix cornéliens pour gérer simultanément trois niveaux d’action différents. Calibrez vous-même la difficulté : Monster Train First Class offre 25 niveaux de difficulté différents ! Découvrez le défi quotidien et ses modificateurs de gameplay invraisemblables et luttez pour le haut du classement mondial, ou concevez votre propre défi pour le partager avec vos amis ! Rejouabilité infinie : aucun run ne ressemble au précédent ! Débloquez de nouveaux objets, choisissez différentes routes et peaufinez votre style de jeu en fonction de l’adversité et des boss, tout en profitant de tout le contenu supplémentaire apporté par le DLC « The Last Divinity » et les nombreuses mises à jour Construisez et maîtrisez des decks uniques : construisez vos decks avec des centaines de cartes améliorables et une grande variété de monstres et de clans disposant chacun de leurs spécificités

Multijoueur en ligne cross-play : le mode Hell Rush permet jusqu'à huit joueurs (en cross-play sur PC, Xbox et Switch) de se mesurer les uns aux autres en temps réel. Vous pouvez également inviter vos amis sur n'importe quelle plateforme pour créer des parties personnalisées !