Monster Jam Steel Titans 2 - Les Trucks reviennent en force sur Nintendo Switch

Après la sortie du premier opus fin novembre 2019 sur Nintendo Switch, THQ Nordic et Feld Entertainment viennent de dévoiler que la licence Monster Jam Steel Titans reprenait du service en 2021. Sobrement intitulé Monster Jam Steel Titans 2, ce nouvel opus proposera aux joueurs de découvrir de nouveaux véhicules, environnements et modes de jeu. Attendu pour le 2 mars 2021 , nous vous laissons découvrir ci-dessous son trailer dédié, accompagné d'un descriptif officiel.

PLUS DE TRUCKS ! NOUVEAUX MONDES ! MONSTER JAM STEEL TITANS 2 !

Monster Jam Steel Titans 2, c’est jouer en plus grand, avec de nouveaux modes multijoueur en ligne, plus de Trucks et de nouveaux mondes extérieurs beaucoup plus vastes ! Entraînez-vous au Camp Crushmore, participez à des compétitions dans 12 stades authentiques et devenez le champion du Monster Jam !

PLUS DE TRUCKS !

Accédez à 38 des plus fantastiques Trucks de l'histoire du Monster Jam !

NOUVEAUX MONDES !

Cinq mondes de Monster Jam à explorer EN PLUS des 12 stades reproduits pour les compétitions !

COMPÉTITION MULTIJOUEUR !

Course en extérieur, duels en stade, défis Freestyle et bien plus encore !