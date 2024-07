Monster Jam Showdown s'offre un nouveau trailer sur Nintendo Switch

Les Monster Trucks sont de retour sur Nintendo Switch avec la sortie cet été de Monster Jam Showdown. Attendu pour le 29 août 2024 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu ci-dessous proposé par Milestone et Feld Motor Sports.

Une grande variété de modes de jeu permettra aux fans de labourer la terre et de pousser leurs camions Monster Jam™ préférés de 5 500 kg jusqu'à leurs limites, en mode solo ou avec un ami en écran partagé ! Tout comme les vrais pilotes de Monster Jam™, les joueurs s'affronteront dans des stades inspirés de lieux réels. Ils pourront choisir entre des concours de Freestyle avec un temps limité pour accumuler le plus de points possible ou encore opter pour des duels sur des pistes tracées à l'intérieur des stades. Ces stades accueilleront également des Best Trick, des épreuves spéciales qui nécessitent de réaliser des cascades spécifiques montrées à l'écran.

Ceci n'est cependant qu'un seul des nombreux modes de jeu originaux conçus par Milestone, garantissant une couche supplémentaire de défi. Monster Jam Showdown™ transportera la compétition dans les contrées sauvages américaines avec Circuit Racing et Figure 8, deux modes de course sans limites. D’énormes sauts pour atterrir sur les adversaires, des raccourcis stratégiques, des dérapages et des objets à détruire pour booster les véhicules, ces courses offriront de nombreuses opportunités créatives pour triompher d'une nuée de rivaux.

De plus, l'Extreme Freestyle et l'Extreme Head-to-Head, des événements hors ligne, se dérouleront dans la nature sauvage de l'Alaska, du Colorado et de la Vallée de la Mort. Ils constitueront un véritable défi pour ceux qui souhaiteront se mesurer à leurs adversaires. Le premier permettra aux joueurs d’utiliser des rampes plus grandes, des obstacles et des objets destructibles à thème pour apprendre les manœuvres les plus folles et devenir de véritables maîtres de la cascade. Le second proposera des courses en duel palpitantes dans des tournois éliminatoires, organisés dans des arènes sauvages et offrant des matchs plus longs et plus spectaculaires. Le mode Horde sera également disponible en ligne et hors ligne, où certains joueurs devront échapper aux autres joueurs faisant partie de la horde, les poursuivant jusqu'à la fin du chronomètre.

La compétition dans Monster Jam Showdown™ ne connaît pas de limites, notamment en ligne (cross-plateforme** inclus) où les modes de jeu Survivor* et Treasure Hunting permettront de relever des défis encore plus déjantés. En mode Survie, seul le dernier camion debout sera déclaré vainqueur, car la victoire s'obtient en percutant et en détruisant les adversaires. La chasse aux trésors proposera des matchs de haute voltige en équipe, où celui qui collectera le plus de trésors remportera la victoire. Pour simplifier le processus de participation à un match, tous les modes de jeu en ligne seront organisés par listes, certaines comprenant une seule catégorie d'événements et d'autres mélangeant plusieurs modes de jeu. Avec ces listes, l'ensemble des 10 modes de jeu différents est complet.

Le classement mondial ainsi que le garage permettront de mettre en lumière les succès des joueurs ! Chaque match en ligne rapportera des points pour grimper au classement général et des tableaux distincts dédiés à des événements hors ligne seront également disponibles. Dans le garage, les joueurs pourront suivre leurs statistiques en jeu et, surtout, pourront faire une pause et admirer leur collection de camions.