Monster Jam Showdown DLC Aloha disponible Nintendo Switch

Si vous avez déjà fait le tour du contenu proposé par Monster Jam Showdown sorti en août dernier, vous serez ravi d'apprendre que la dernière extension du jeu est désormais disponible à l'achat sur Nintendo Switch et supports concurrents. Appelée Aloha, cette extension massive emmènera les joueurs dans une aventure tropicale à travers un nouvel environnement inspiré par la nature fascinante et sauvage de Hawaï. Elle inclut six nouvelles pistes, une arène exclusive et cinq camions redoutables pour affronter de nouveaux défis et vaincre les boss qui protègent cette carte exotique, s’ajoutant aux trois environnements déjà présents dans le Showdown Tour. L'extension est disponible au prix de 14,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch.

Découvrez des camions uniques comme Wreckreation, un Monster Truck au style camping-car parfait pour les explorations, ou Lumberjack, idéal pour les routes hawaïennes. Deux camions adorés des fans, issus du monde des jouets, Fire Rescue et Full Charge, rejoignent également l’aventure, offrant des options idéales pour affronter les terrains accidentés des îles. Enfin, une véritable légende fait son entrée : la toute première version de Grave Digger™ avec sa célèbre peinture effrayante, surnommée « Grandma Grave Digger™ ».