Monster Hunter Wilds - Récapitulation des informations concernant l'extension Ascendance

Alors que Monster Hunter Wilds vient d'être annoncé ce week-end sur Nintendo Switch 2, CAPCOM a également confirmé l'arrivée d'une extension d'envergure dénommée Ascendance, et qui sera elle aussi proposée sur la console hybride de Nintendo. Takuro Hiraoka, réalisateur de Monster Hunter Wilds: Ascendance, et Ryozo Tsujimoto, producteur, ont dévoilé des détails sur cette extension massive et très attendue, après son annonce lors de la présentation en direct du Summer Game Fest 2026. Nous vous laissons (re)visionner ci-dessous la vidéo des développeurs, accompagnées des principales nouveautés de cette extension.

• Nouvelle zone – L'extension présente les Iles Célestes, où des îles flottantes parsemées de ruines sont suspendues au-dessus des Terres interdites. Ce nouveau terrain offre des moyens amusants de se déplacer à dos de Seikret, en planant entre les îles.

• Ignificateur – Monster Hunter Wilds: Ascendance ajoute de nouvelles actions pour chacun des 14 types d'armes grâce à l’Ignificateur. Ce nouvel équipement dans l'arsenal des chasseurs introduit de nouvelles attaques, des combos et des options de mobilité exaltants, offrant ainsi aux chasseurs de monstres des possibilités plus variées pour relever des défis plus difficiles.

• Rang Maître – L'extension proposera une multitude de contenus pour les nouveaux venus comme pour les vétérans, avec des défis encore plus profonds qui attendent les chasseurs alors qu'ils tentent de percer le mystère entourant l'apparition soudaine des Dragons Anciens dans les Terres Interdites. L'histoire de Monster Hunter Wilds: Ascendance sera accessible une fois que les chasseurs auront terminé la quête 7★ « Se Réveiller d’un Songe ».

• Nouveaux monstres – La bande-annonce a présenté un nouveau groupe de monstres faisant preuve d'une coordination aérienne dévastatrice et a donné un aperçu du retour des Dragons Anciens très appréciés des fans, dont le Kushala Daora. Plus d'informations sur les nouveaux défis qui vous attendent les joueurs dans Monster Hunter Wilds: Ascendance seront dévoilés ultérieurement.

La sortie de Monster Hunter Wilds: Ascendance est prévue pour 2027.

L'apparition des Dragons Anciens dans la bande-annonce de présentation a incité les développeurs à réfléchir à la manière dont ils sont représentés dans le tout nouveau Monster Hunter Stories™ 3: Twisted Reflection. Ce RPG au tour par tour plébiscité par les joueurs et la critique, est disponible sur PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S et PC (Steam). Une version d'essai gratuite permettant le transfert des données de sauvegarde est disponible sur toutes les plateformes.