Monster Hunter Wilds - Capcom s'exprime sur l'absence d'une version Nintendo Switch

Attendu l'année prochaine en 2025 sans date de sortie plus précise sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S, le prochain opus de la saga Monster Hunter qui fera suite à Monster Hunter Wolrds sorti en 2018 sur toutes les plateformes sauf la Nintendo Switch, le très attendu Monster Hunter Wilds fera lui aussi l'impasse sur la console hybride de Nintendo. Pour justifier de cette absence, Capcom s'est laissé à quelques éclaircissements dans la Foire Aux Questions de son dernier bilan financier en date :

L'un des concepts que nous avons intégrés à ce titre consiste à représenter le maximum de l'univers de Monster Hunter en utilisant les dernières technologies jusqu'à leur limite. À cette fin, les plateformes capables de réaliser ce concept sont actuellement la PlayStation 5, la Xbox Series X|S et le PC. Nous vous donnerons plus de détails sur ces concepts et ces thèmes lorsque nous publierons des informations sur le jeu. Nous espérons que vous les attendez avec impatience.