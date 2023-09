Monster Hunter Now - La chasse aux monstres est ouverte sur smartphones

Après plus de 3 millions de pré-inscriptions, le dernier jeu de NIANTIC en partenariat avec Capcom : Monster Hunter Now est désormais disponible sur smartphones. Grâce à la fonctionnalité réalité augmentée, les joueurs peuvent faire apparaître les monstres iconiques de la licence juste devant eux pour les chasser en solo ou entre amis.

Monster Hunter Now est conçu pour proposer une meilleure expérience à l’ensemble des chasseurs qui joueront dans les parcs à travers le monde.

Les nouvelles fonctionnalités disponibles dès aujourd’hui contiennent :

Mode Caméra AR

Les chasseurs verront apparaître les monstres imposants devant eux directement dans leur environnement. Des interactions sont possibles et Niantic invite les chasseurs à les partager sur les réseaux sociaux.

Chasse en groupe

Des difficultés à capturer un monstre tout seul ? La chasse en groupe permet de facilement appeler à l’aide les chasseurs à proximité via une connexion qui se fait automatiquement, et donc de pouvoir jouer en équipe.

Deux nouveaux ajouts rendent l’entraide encore plus simple :

Amis : Faites-vous des amis grâce à un QR code, un Code Ami ou grâce à un code d’invitation. En jouant ensemble il est possible d’obtenir des récompenses tels que des Médicaments de Rétablissement et des Paintballs. Les joueurs peuvent profiter de la fonctionnalité de groupe avec un maximum de quatre autres chasseurs se trouvant à proximité.

Groupe : Chasser en groupe signifie travailler avec vos amis à proximité comme de loin. Chaque coéquipier peut chasser le monstre qu’il trouve avec le reste de leur groupe.

Déjà présente dans les autres volets de Monster Hunter, la fonctionnalité Arsenal est disponible dans Monster Hunter Now pour rendre la chasse plus facile en permettant aux chasseurs de paramétrer à l'avance leur équipement et leurs armes à volonté. La fonction Arsenal, largement demandée par les participants du soft launch du jeu, permet aux joueurs de sélectionner leur armure, leurs armes et leurs équipements avant la rencontre avec un monstre, rendant plus simple le changement complet d’équipement pendant leur chasse.