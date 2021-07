Monster Hunter: Legends of the Guild, un film d'animation annoncé par Netflix

Après Castlevania, Resident Evil ou encore tout récemment Dragon's Dogma, il semblerait que plus rien n'arrête Netflix dans sa frénésie d'adaptations en animation de grande licence de jeux vidéo. Ce coup-ci la nouvelle devrait faire plaisir aux fans de Nintendo et de chasse aux monstres car c'est tout bonnement la fameuse licence Monster Hunter qui va avoir droit à son animation.

Ayant fortement le vent en poupe depuis la sortie de Monster Hunter Rise et du tout récent Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin c'est au tour de Monster Hunter: Legends of the Guild de s'annoncer avec une bande-annonce et une date de sortie imminente sur la plateforme. En effet, les fans de la licence de Capcom pourront découvrir ce nouveau film dès le 12 août prochain sur la plateforme de streaming.

Nous vous laissons avec sa bande-annonce. Que pensez-vous de celle-ci et de cette nouvelle adaptation ?