Le jeu de plateau Monster Hunter va démarrer sa campagne de financement participatif

Si vous pensiez que la saga Smash Bros. était le cross-over le plus ambitieux de l'univers, il semblerait qu'une autre grande saga du jeu vidéo ne soit pas d'accord. La licence Monster Hunter vient d'annoncer qu'elle aillait se décliner en véritable jeu de plateau.

Actuellement très en vogue auprès des joueurs Nintendo Switch du fait de la très remarquée sortie du dernier épisode en date Monster Hunter Rise, ce jeu de plateau peut intéresser à la fois les fans de la série mais aussi les amateurs de jeux de société. Vous trouverez ci-dessous des images du jeu et des vidéos(en anglais) expliquant à la fois ses règles mais aussi son déroulement.

Le jeu va bientôt débuter sa campagne Kickstarter (vous pourrez vous inscrire à une alerte pour être informé du début de celle-ci) et vous pourrez bientôt le financer en prenant les paliers suivants :

